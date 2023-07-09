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Тяжелое ДТП в Турции, погибли 4 человека

Тяжелое ДТП в Турции, погибли 4 человека В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие и раненые.
В регионе
9 июля 2023 г. 10:03
Тяжелое ДТП в Турции, погибли 4 человека

В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Так, инцидент был зафиксирован в городе Эрзинджан. Водитель потерял управление за рулем пассажирского микроавтобуса, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось в овраг.

По предварительным данным, погибли 4 человека, еще 10, в том числе дети, получили ранения.

К месту ДТП привлечены скорая помощь, жандармерия и спасатели. Раненых доставили в больницу на машине скорой помощи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə ağır yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var

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