Тяжелое ДТП в Турции, погибли 4 человека

В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие и раненые.

В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Так, инцидент был зафиксирован в городе Эрзинджан. Водитель потерял управление за рулем пассажирского микроавтобуса, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось в овраг.

По предварительным данным, погибли 4 человека, еще 10, в том числе дети, получили ранения.

К месту ДТП привлечены скорая помощь, жандармерия и спасатели. Раненых доставили в больницу на машине скорой помощи.