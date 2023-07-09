Тяжелое ДТП в Турции, погибли 4 человека

В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
Так, инцидент был зафиксирован в городе Эрзинджан. Водитель потерял управление за рулем пассажирского микроавтобуса, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось в овраг.
По предварительным данным, погибли 4 человека, еще 10, в том числе дети, получили ранения.
К месту ДТП привлечены скорая помощь, жандармерия и спасатели. Раненых доставили в больницу на машине скорой помощи.