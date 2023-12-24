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Тяжелое ДТП в Ростовской области, погибли четыре человека

Тяжелое ДТП в Ростовской области, погибли четыре человека Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Ростов - Волгодонск в Багаевском районе Ростовской области РФ, погибли четверо и пострадал один человек.
В регионе
24 декабря 2023 г. 21:34
Тяжелое ДТП в Ростовской области, погибли четыре человека

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Ростов - Волгодонск в Багаевском районе Ростовской области РФ, погибли четверо и пострадал один человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В 16:45 на автодороге Ростов - Волгодонск Багаевского района, по предварительной информации, водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречно движущимся автомобилем Kia Cerato под управлением водителя, год рождения которого устанавливается. В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Kia Cerato, водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris, год рождения которых устанавливается, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение пассажир автомобиля Kia Cerato (год рождения устанавливается)", - говорится в сообщении ведомства.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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