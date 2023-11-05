Тяжелое ДТП в России, погибли пять человек

Пять человек погибли в результате ДТП в Александровском районе Владимирской области РФ.

Пять человек погибли в результате ДТП в Александровском районе Владимирской области РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Около 19:30 на 48-м км автодороги Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом. В результате ДТП погибли пять человек", - говорится в сообщении.

Личности погибших устанавливаются.

"На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Информация уточняется", - добавили в пресс-службе.