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Тяжелое ДТП в России, погибли пять человек

Тяжелое ДТП в России, погибли пять человек Пять человек погибли в результате ДТП в Александровском районе Владимирской области РФ.
В регионе
5 ноября 2023 г. 00:51
Тяжелое ДТП в России, погибли пять человек

Пять человек погибли в результате ДТП в Александровском районе Владимирской области РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Около 19:30 на 48-м км автодороги Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом. В результате ДТП погибли пять человек", - говорится в сообщении.

Личности погибших устанавливаются.

"На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Информация уточняется", - добавили в пресс-службе.

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