Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39

Число погибших в результате опрокидывания лодки с мигрантами у берегов Сенегала возросло до 39 человек.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили экстренные службы страны.

Отмечается, что еще несколько тел были обнаружены в результате поисково-спасательной операции в понедельник. Удалось спасти только одного пассажира.

Уточняется, что судно, направлявшееся из Сен-Луи на севере Сенегала к побережью Испании, перевернулась в воскресенье недалеко от города Кебемер, к северу от Дакара.

Ранее сообщалось о 21 погибшем. Поисково-спасательные работы на месте инцидента продолжаются.