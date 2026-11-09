Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39
Другие страны
- 09 ноября, 2026
- 18:44
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Число погибших в результате опрокидывания лодки с мигрантами у берегов Сенегала возросло до 39 человек.
Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили экстренные службы страны.
Отмечается, что еще несколько тел были обнаружены в результате поисково-спасательной операции в понедельник. Удалось спасти только одного пассажира.
Уточняется, что судно, направлявшееся из Сен-Луи на севере Сенегала к побережью Испании, перевернулась в воскресенье недалеко от города Кебемер, к северу от Дакара.
Ранее сообщалось о 21 погибшем. Поисково-спасательные работы на месте инцидента продолжаются.
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