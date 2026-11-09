Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 18:44
    Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39

    Число погибших в результате опрокидывания лодки с мигрантами у берегов Сенегала возросло до 39 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили экстренные службы страны.

    Отмечается, что еще несколько тел были обнаружены в результате поисково-спасательной операции в понедельник. Удалось спасти только одного пассажира.

    Уточняется, что судно, направлявшееся из Сен-Луи на севере Сенегала к побережью Испании, перевернулась в воскресенье недалеко от города Кебемер, к северу от Дакара.

    Ранее сообщалось о 21 погибшем. Поисково-спасательные работы на месте инцидента продолжаются.

    Сенегал Крушение судна
    Seneqal sahillərində miqrant qayığının aşması nəticəsində ölənlərin sayı 39-a çatıb
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    19:04
    Фото
    Видео
    Как азербайджанцев изгнали из села Каракая в Армении - "Места памяти Западного Азербайджана"
    Внутренняя политика
    18:54
    Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридора
    Другие страны
    18:44
    Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39
    Другие страны
    18:35
    Вэнс встретится с Резаи на следующей неделе
    Другие страны
    18:29
    Кушнер: Президент Трамп полон решимости положить конец войне между РФ и Украиной
    Другие страны
    18:11
    Эка Ткешелашвили: Экологические проблемы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для всего мира
    Экология
    18:00
    В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийстве
    В регионе
    17:55
    Видео
    Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4
    В регионе
    17:52
    Профсоюзы Франции призвали работников госсектора провести новые забастовки 17 ноября
    Другие страны
    Лента новостей