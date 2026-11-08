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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Не менее 21 мигранта погибли при крушении лодки у Сенегала

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 15:02
    Не менее 21 мигранта погибли при крушении лодки у Сенегала

    Не менее 21 человека погибли в результате крушения лодки с мигрантами у побережья Сенегала.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, об этом заявило Министерство внутренних дел Сенегала.

    Поисково-спасательная операция продолжается, пока обнаружен только один выживший.

    По данным ведомства, пирога потерпела бедствие у побережья Кебемера на северо-западе страны.

    Правительство Сенегала также подтвердило решимость продолжать борьбу с сетями, занимающимися незаконной переправкой людей. Власти намерены взаимодействовать с соседними странами для решения этой проблемы.

    По данным Международной организации по миграции ООН (МОМ), опасный Атлантический маршрут остается одним из основных путей, используемых мигрантами из Западной Африки для достижения Европы.

    Нелегальные мигранты Сенегал
    Seneqal sahillərində qayıq qəzasında ən azı 21 miqrant həlak olub
    44 filmi
    44 filmi

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