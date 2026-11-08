Не менее 21 мигранта погибли при крушении лодки у Сенегала

Не менее 21 человека погибли в результате крушения лодки с мигрантами у побережья Сенегала.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, об этом заявило Министерство внутренних дел Сенегала.

Поисково-спасательная операция продолжается, пока обнаружен только один выживший.

По данным ведомства, пирога потерпела бедствие у побережья Кебемера на северо-западе страны.

Правительство Сенегала также подтвердило решимость продолжать борьбу с сетями, занимающимися незаконной переправкой людей. Власти намерены взаимодействовать с соседними странами для решения этой проблемы.

По данным Международной организации по миграции ООН (МОМ), опасный Атлантический маршрут остается одним из основных путей, используемых мигрантами из Западной Африки для достижения Европы.