Не менее 21 мигранта погибли при крушении лодки у Сенегала
- 08 ноября, 2026
- 15:02
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Не менее 21 человека погибли в результате крушения лодки с мигрантами у побережья Сенегала.
Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, об этом заявило Министерство внутренних дел Сенегала.
Поисково-спасательная операция продолжается, пока обнаружен только один выживший.
По данным ведомства, пирога потерпела бедствие у побережья Кебемера на северо-западе страны.
Правительство Сенегала также подтвердило решимость продолжать борьбу с сетями, занимающимися незаконной переправкой людей. Власти намерены взаимодействовать с соседними странами для решения этой проблемы.
По данным Международной организации по миграции ООН (МОМ), опасный Атлантический маршрут остается одним из основных путей, используемых мигрантами из Западной Африки для достижения Европы.