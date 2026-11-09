Кушнер: Президент Трамп полон решимости положить конец войне между РФ и Украиной

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на странице спецпредставителя Трампа Джареда Кушнера в соцсети Х накануне двухдневных трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием Москвы, Киева и Вашингтона.

"Президент Трамп полон решимости положить конец этой ужасной войне", - говорится в заявлении.

Отмечается, что главная цель США - найти дипломатическое решение, которое обеспечит прочный мир и создаст условия для суверенной, безопасной и процветающей Украины.

По словам Кушнера, перед началом переговоров американская делегация проведет консультации с представителями Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии: "Мы встретимся с нашими партнерами, чтобы продолжить тесные консультации и координацию, которые мы осуществляем по вопросам европейской безопасности и послевоенного будущего Украины на протяжении последних нескольких недель".

Он подчеркнул. что главная цель переговорщиков свести Украину и Россию вместе для прямого обсуждения их послевоенных проблем безопасности, предложений и возможных решений. "Мы надеемся, что эти обсуждения позволят выявить области совпадения позиций, продвинуть практические решения и придать импульс следующему этапу переговоров".

Особое внимание планируется уделить четырем направлениям: прекращению боевых действий; предоставлению Украине гарантий безопасности; экономическому восстановлению и привлечению инвестиций; гуманитарным вопросам, включая возвращение военнопленных и гражданских лиц.

Американская сторона также считает необходимым наладить прямой диалог между Россией и европейскими странами по вопросам общей безопасности.

"Мы надеемся сместить фокус с управления войной на создание основ прочного мира", - подчеркнул Кушнер.

В США признают сложность предстоящих переговоров, однако рассчитывают добиться конкретных результатов и определить дальнейший путь к мирному урегулированию.