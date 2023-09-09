Тяжелое ДТП в России, погибли четыре человека

При столкновении легкового автомобиля с жилым домом в Иванове погибли четыре человека, один получил травмы.

При столкновении легкового автомобиля с жилым домом в российском городе Иванова погибли четыре человека, еще один получил травмы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области.

"Автомобиль врезался в дом. В результате ДТП погибли четыре человека, один человек пострадал и был госпитализирован в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ДТП участвовал легковой автомобиль. Личности погибших и пострадавшего уточняются.