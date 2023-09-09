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Тяжелое ДТП в России, погибли четыре человека

Тяжелое ДТП в России, погибли четыре человека При столкновении легкового автомобиля с жилым домом в Иванове погибли четыре человека, один получил травмы.
В регионе
9 сентября 2023 г. 23:57
Тяжелое ДТП в России, погибли четыре человека

При столкновении легкового автомобиля с жилым домом в российском городе Иванова погибли четыре человека, еще один получил травмы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области.

"Автомобиль врезался в дом. В результате ДТП погибли четыре человека, один человек пострадал и был госпитализирован в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ДТП участвовал легковой автомобиль. Личности погибших и пострадавшего уточняются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyada ağır yol-nəqliyyat hadisəsində 4 nəfər ölüb

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