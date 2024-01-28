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Тяжелое ДТП в России: погибли 5 человек, еще 8 ранены

Тяжелое ДТП в России: погибли 5 человек, еще 8 ранены Пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Нальчик, столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Краснодарском крае РФ.
В регионе
28 января 2024 г. 08:49
Тяжелое ДТП в России: погибли 5 человек, еще 8 ранены

Пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Нальчик, столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Краснодарском крае РФ.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, в результате ДТП пять человек погибли и восемь пострадали.

"В 03:02 (04:02 - бакинское) 28 января от оперативного дежурного ЕДДС МО Павловский район поступило сообщение о том, что в районе станицы Новоулешковской, на 15-м км трассы Р-217, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса "Неоплан" сообщением Москва - Нальчик и грузового автомобиля Hyundai. В результате ДТП пострадали 11 человек, из них 5 человек погибли", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данном участке трассы организовано реверсивное движение. Пострадавших направили в медучреждения Павловского района. В устранении последствий аварии принимают участие 27 человек и 11 единиц техники.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоRusiyada ağır yol qəzasında 5 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb

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