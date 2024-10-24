TUSAŞ усиливает охрану после теракта, унесшего жизни 5 человек

После трагического теракта, произошедшего на предприятии Турецкой авиационной и космической корпорации (TUSAŞ) в Анкаре и унесшего жизни 5 человек, руководство компании приняло решение значительно усилить меры безопасности.

После трагического теракта, произошедшего на предприятии Турецкой авиационной и космической корпорации (TUSAŞ) в Анкаре и унесшего жизни 5 человек, руководство компании приняло решение значительно усилить меры безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, с раннего утра на проходных TUSAŞ выстроились очереди из персонала.

Жандармерия взяла под усиленный контроль периметр предприятия. На КПП, ведущем к месту трагедии, правила прохода ужесточились - теперь каждый въезжающий автомобиль тщательно досматривается, а документы всех сотрудников проверяются.

Процедура идентификации личности стала обязательной для прохода на режимный объект.

TUSAŞ - ведущее авиакосмическое предприятие Турции, разрабатывающее и производящее самолеты, вертолеты, беспилотники и спутники. Корпорация играет ключевую роль в укреплении обороноспособности страны.

Накануне вооруженные террористы напали на предприятие TUSAŞ в районе Кахраманказан в Анкаре, убив 5 и ранив 22 человека. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что у властей есть серьезные основания считать, что за атакой стоят боевики террористической организации РКК.