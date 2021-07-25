Туркменская делегация примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана

Туркменистан направит в Тегеран официальную делегацию для участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана, которая состоится 5 августа.

Туркменистан направит в Тегеран официальную делегацию для участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана, которая состоится 5 августа.

Как передает местное бюро Report, в состоявшемся телефонном разговоре президент Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Ибрагима Раиси за приглашение на инаугурацию, но в связи с тем, что в эти дни в Туркменистане пройдут важные политические встречи международного уровня, туркменский лидер не сможет прибыть лично на торжество в столицу Ирана.

Напомним, что 6 августа в Туркменистане, на берегу Каспийского моря, состоится Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, которая будет сопровождаться рядом крупных мероприятий регионального масштаба.

Г.Бердымухамедов также пригласил своего иранского коллегу посетить Туркменистан с официальным визитом и принять участие в намеченных на октябрь и ноябрь саммите глав прикаспийских государств и 15-й встрече глав государств-членов Организации экономического сотрудничества.