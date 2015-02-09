​Туркменистан запустит свой первый спутник в марте

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Запуск первого туркменского космического спутника связи "ТуркменАлем" ("Туркменская вселенная") намечен на март этого года, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

О работе по подготовке запуска первого туркменского спутника связи на заседании правительства доложил вице-премьер Сатлык Сатлыков, курирующий транспорт и связь.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, говоря о значении этого запуска, подчеркнул, что наличие собственного спутника связи ускорит развитие в стране систем связи, телевидения и других отраслей.

Спутник связи "ТуркменАлем", построенный французской компанией "Thales Alenia Space", предполагается вывести американской ракетой-носителем Falcon 9 на геостационарную орбиту, удаленную от земли приблизительно на расстоянии 36 000 км.