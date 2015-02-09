 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Туркменистан запустит свой первый спутник в марте

    Президент Туркменистан подчеркнул, что наличие собственного спутника связи ускорит развитие в стране систем связи, телевидения и других отраслей

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Запуск первого туркменского космического спутника связи "ТуркменАлем" ("Туркменская вселенная") намечен на март этого года, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    О работе по подготовке запуска первого туркменского спутника связи на заседании правительства доложил вице-премьер Сатлык Сатлыков, курирующий транспорт и связь.

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, говоря о значении этого запуска, подчеркнул, что наличие собственного спутника связи ускорит развитие в стране систем связи, телевидения и других отраслей.

    Спутник связи "ТуркменАлем", построенный французской компанией "Thales Alenia Space", предполагается вывести американской ракетой-носителем Falcon 9 на геостационарную орбиту, удаленную от земли приблизительно на расстоянии 36 000 км. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi