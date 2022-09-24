Туркменистан планирует расширить сотрудничество с Евросоюзом в энергетике

Туркменистан намерен расширять сотрудничество с Евросоюзом (ЕС) в экономике, экологии, энергетики и гуманитарно-культурной сфере.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД республики.
"Заместитель председателя кабинета министров - министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в рамках прошедшего заседания кабинета министров проинформировал о проводимой работе по дальнейшему расширению сотрудничества Туркменистана с ЕС и реализации ранее достигнутых договоренностей", - сказано в заявлении.