Туркменистан планирует расширить сотрудничество с Евросоюзом в энергетике

Туркменистан намерен расширять сотрудничество с Евросоюзом (ЕС) в экономике, экологии, энергетики и гуманитарно-культурной сфере.

Туркменистан намерен расширять сотрудничество с Евросоюзом (ЕС) в экономике, экологии, энергетики и гуманитарно-культурной сфере.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

"Заместитель председателя кабинета министров - министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в рамках прошедшего заседания кабинета министров проинформировал о проводимой работе по дальнейшему расширению сотрудничества Туркменистана с ЕС и реализации ранее достигнутых договоренностей", - сказано в заявлении.