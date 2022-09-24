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Туркменистан планирует расширить сотрудничество с Евросоюзом в энергетике

Туркменистан планирует расширить сотрудничество с Евросоюзом в энергетике Туркменистан намерен расширять сотрудничество с Евросоюзом (ЕС) в экономике, экологии, энергетики и гуманитарно-культурной сфере.
В регионе
24 сентября 2022 г. 19:53
Туркменистан планирует расширить сотрудничество с Евросоюзом в энергетике

Туркменистан намерен расширять сотрудничество с Евросоюзом (ЕС) в экономике, экологии, энергетики и гуманитарно-культурной сфере.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

"Заместитель председателя кабинета министров - министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в рамках прошедшего заседания кабинета министров проинформировал о проводимой работе по дальнейшему расширению сотрудничества Туркменистана с ЕС и реализации ранее достигнутых договоренностей", - сказано в заявлении.

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