Туркменистан наращивает объемы экспорта газохимической продукции

В Туркменистане придается большое значение реализации проектов, касающихся газохимических комп­лексов по производству продукции, пользующейся высоким спросом на мировом рынке. Сегодня страна не ограничивается лишь производством и поставками в зарубежные г

В Туркменистане придается большое значение реализации проектов, касающихся газохимических комп­лексов по производству продукции, пользующейся высоким спросом на мировом рынке. Сегодня страна не ограничивается лишь производством и поставками в зарубежные государства энергоресурсов, но и наращивает объемы экспорта газохимической продукции, востребованной на мировом рынке.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова участникам Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.

"Велико значение этого международного форума, проводимого в году "Эпоха народа с Аркадагом". Для развития одной из ведущих отраслей национальной экономики – топливно-энергетического комплекса – в нашей стране реализуются масштабные проекты. Международный форум будет способствовать ознакомлению иностранных предпринимателей со стратегией развития ТЭК, опытом активного привлечения современных технологий, формами отраслевых услуг", - говорится в обращении.

По словам Сердара Бердымухамедова, интерес зарубежных партнеров обусловлен в первую очередь масштабностью преобразований, реализуемых в нефтегазовой промышленности Туркменистана, а также высоким уровнем сотрудничества с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями: "Всем заинтересованным сторонам, в частности бизнесменам, мы создаём необходимые условия для выработки и внесения предложений по поставкам оборудования, современных технологий и оказанию услуг, а также проведения переговоров с туркменскими партнерами о перспективных направлениях взаимодействия".

Как отметил президент Туркменистана, поддерживая традиционные отношения стратегического партнерства, страна наращивает сотрудничество в области энергетики с государствами Европы, Азии, Дальнего Востока и Юго-Востока, активизирует партнерство с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями и авторитетными финансовыми структурами.

"Свои природные ресурсы мы используем не только в интересах туркменского народа, но и во имя благополучной жизни и светлого будущего всего человечества.

В нашей стране осуществляется ускоренное освоение нефтегазовых месторождений с привлечением иностранных инвестиций. Совместно с зарубежными компаниями ведутся работы по открытию новых залежей полезных ископаемых, расширению границ уже открытых месторождений и вскрытию новых пластов на разрабатываемых месторождениях, бурению скважин. Для этого создаются благоприятные правовые, финансово-экономические условия.

В настоящее время высокими темпами ведётся строительство транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия. Реализация этого масштабного проекта, не ограничиваясь укреплением экономического потенциала стран-участниц, окажет позитивное воздействие и на развитие других государств мира.

Туркменистан известен на мировой арене как надежный партнёр. И поэтому в нынешнем онлайн-форуме участвует много зарубежных компаний, которые вместе с туркменскими специалистами получат возможность поделиться накопленным за многие годы опытом, обменяться мнениями о новых направлениях взаимодействия.

Твердо уверен в том, что данный международный инвестиционный онлайн-форум станет эффективной площадкой для обмена опытом между отечественными и иностранными специалистами, налаживания дальнейшего масштабного сотрудничества, обсуждения взаимовыгодных проектов", - говорится в обращении Сердара Бердымухамедова.