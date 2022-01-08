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Туркменистан направил официальную делегацию в Иран

Туркменистан направил официальную делегацию в Иран Туркменистан направил официальную делегацию в Иран для переговоров по политико-экономическим вопросам.
В регионе
8 января 2022 г. 13:51

Туркменистан направил официальную делегацию в Иран для переговоров по политико-экономическим вопросам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно государственному агентству новостей Туркменистана, соответствующее распоряжение дал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Так, по распоряжению делегация направляется в командировку в Тегеран "для проведения рабочих встреч по важным направлениям отношений, налаженных между" Туркменистаном и Ираном.

"Глава государства подписал распоряжение о командировании 8-9 января правительственной делегации Туркменистана в Исламскую Республику Иран и направил документ вице-премьеру, министру иностранных дел (Рашиду Мередову - прим. ТАСС) по цифровой системе, адресовав соответствующим руководителям конкретные поручения по проведению на месте конструктивных переговоров по политико-экономическим вопросам", - отмечает агентство.

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