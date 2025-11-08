Туркменистан может предоставить США преференции в секторе критических минералов

Туркменистан может предоставить США преференциальный режим и льготы в секторе критических минералов.

Как передает Report, об этом сообщил Госдеп США.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи президента США Дональда Трампа с туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым в Вашингтоне. Бердымухамедов и Трамп также признали взаимную выгоду от расширения и диверсификации международных рынков сбыта для туркменского природного газа.

Другие детали не приводятся.

В Вашингтоне 6 ноября прошел саммит "Центральная Азия + США" (С5+1). По итогам мероприятия между странами региона и Соединенными Штатами были подписаны ряд соглашений.