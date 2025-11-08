Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Туркменистан может предоставить США преференции в секторе критических минералов

    В регионе
    • 08 ноября, 2025
    • 10:31
    Туркменистан может предоставить США преференциальный режим и льготы в секторе критических минералов.

    Как передает Report, об этом сообщил Госдеп США.

    Отмечается, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи президента США Дональда Трампа с туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым в Вашингтоне. Бердымухамедов и Трамп также признали взаимную выгоду от расширения и диверсификации международных рынков сбыта для туркменского природного газа.

    Другие детали не приводятся.

    В Вашингтоне 6 ноября прошел саммит "Центральная Азия + США" (С5+1). По итогам мероприятия между странами региона и Соединенными Штатами были подписаны ряд соглашений.

    Туркменистан США преференции критические минералы

