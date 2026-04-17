Туркменистан и Китай подписали пятилетнюю программу сотрудничества между правительствами

Туркменистан и Китай подписали программу сотрудничества между правительствами на 2026-2030 годы.

Как передает Report со ссылкой на МИД Туркменистана, документ был подписан по итогам седьмого заседания туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству в Ашхабаде.

В ходе заседания особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. Китай на протяжении многих лет остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана, в связи с чем стороны обсудили диверсификацию товарооборота, расширение экспортного ассортимента и создание благоприятных условий для взаимодействия бизнеса.

Приоритетным направлением взаимодействия обозначен энергетический сектор. Стороны рассмотрели ход реализации действующих соглашений и перспективы увеличения поставок энергоресурсов в рамках проекта газопровода Туркменистан-Китай.

Также обсуждалось развитие транспортно-логистического сотрудничества, включая координацию стратегии Туркменистана "Возрождение Великого Шелкового пути" и инициативы Китая "Один пояс, один путь", что, как ожидается, позволит увеличить транзитные потоки между Азией и Европой.

По итогам заседания подписан пакет документов, направленных на расширение сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, транспорт, науку, образование и технологии. В частности, стороны заключили соглашения о создании совместных образовательных и медицинских центров, а также договоренности в области искусственного интеллекта и инновационного развития. Была подписана генеральная договоренность между правительством Туркменистана и правительством Китая об основных принципах сотрудничества в газовой сфере.