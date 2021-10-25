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Туркменистан и Казахстан завершают юридическое оформление границ

Туркменистан и Казахстан завершают юридическое оформление границ Туркменистан и Казахстан завершают юридическое оформление сухопутных и морских границ
В регионе
25 октября 2021 г. 17:40
Туркменистан и Казахстан завершают юридическое оформление границ

Туркменистан и Казахстан завершают юридическое оформление сухопутных и морских границ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи в Ашхабаде с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Сегодня мы приняли целый ряд важных документов, среди которых особое место занимают договор о делимитации казахско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, а также межправительственное соглашение о режиме границы. Таким образом, мы завершаем юридическое оформление сухопутных и морских границ между нашими странами. И это имеет политическое значение", - сказал Токаев на брифинге по итогам переговоров.

Он отметил, что две страны обладают огромным потенциалом для дальнейшего наращивания товарооборота. "Серьезные резервы имеются в энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях. Поэтому мы условились принять пакет мер, направленных на существенное увеличение объемов взаимной торговли. Правительствам поручено задействовать имеющийся экспортный потенциал двух стран для расширения номенклатуры товаров", - пояснил президент Казахстана.

Токаев сообщил, что Казахстан готов увеличить поставки в Туркменистан продукции металлургической, машиностроительной, нефтехимической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также сельхозпродукции, прежде всего муки и пшеницы, а также готов существенно нарастить импорт туркменского газа.

В программу переговоров также вошли вопросы региональной и глобальной повестки дня. "Мы предметно обсудили ситуацию в Афганистане и отметили необходимость продолжения тесного взаимодействия для укрепления стабильности и безопасности в этой многострадальной стране", - отметил президент Казахстана.

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