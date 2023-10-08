Туркменистан и Ирак подписали меморандум о поставках туркменского газа

Государственные энергетические структуры Туркменистана и Ирака подписали Меморандум о поставках туркменского газа.

Государственные энергетические структуры Туркменистана и Ирака подписали Меморандум о поставках туркменского газа.

Как передает местное бюро Report , делегация во главе с Государственным министром - председателем Государственного концерна "Туркменгаз" в период с 5 по 8 октября текущего года находилась с рабочим визитом в Багдаде.

Во время визита представители Туркменистана были приняты премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Шиа ас Судани. На встрече руководитель иракского правительства отметил готовность и стремление его страны к развитию всесторонних и взаимовыгодных отношений с Туркменистаном, где энергетическая составляющая станет одним из главных направлений двустороннего партнерского взаимодействия.

Премьер-министр ас Судани особо подчеркнул, что, несмотря на богатые ресурсы углеводородов, все возрастающие потребности национальной экономики и населения Ирака в газе и электроэнергии обуславливают необходимость увеличения объемов импортных поставок газа в Ирак. В этой связи он приветствовал договоренности, достигнутые между государственными энергетическими структурами двух стран, и выразил уверенность в скорейшем начале их практической реализации.

Глава Правительства Ирака просил передать слова своего приветствия и уважения Национальному Лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана и президенту Туркменистана.

Также была отмечена готовность президента Республики Ирак посетить Туркменистан с официальным визитом в ближайшее время.

Туркменская делегация провела обстоятельные переговоры с министром электроэнергетики Зиадом Али Фаделем, в ходе которых в конструктивном ключе рассмотрен комплекс вопросов, связанных с организацией поставок туркменского природного газа в Ирак.

В частности, иракские партнеры выразили заинтересованность в поставках газа из Туркменистана в Ирак по схеме SWAP через территорию соседней Исламской Республики Иран. При этом, иракская сторона будет готова ежегодно принимать туркменский природный газ в объеме около 10 миллиардов кубических метров.

Кроме того, стороны подробно обсудили правовые, коммерческие, финансовые, организационные условия будущей совместной деятельности в газовой отрасли.

По результатам переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном "Туркменгаз" и Министерством электроэнергетики Республики Ирак.

Стороны условились продолжить переговоры в Ашхабаде в рамках Международной выставки и конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2023".

В течение всего периода своей независимости нейтральный Туркменистан проводит открытую и предсказуемую внутреннюю и внешнюю политику во всех сферах жизнедеятельности государства и общества.

При этом, наша страна твердо идет по пути реализации широкомасштабных и долгосрочных национальных программ, направленных на упрочение основ государственного устройства, создание многоотраслевой экономической системы, решение важных социальных задач, повышение уровня благосостояния жизни туркменского народа.

Одним из важных факторов такого поступательного и эффективного внутреннего развития является создание максимально благоприятных внешних условий, формирование которых осуществляется благодаря мудрому, взвешенному и транспарентному внешнеполитическому курсу Туркменистана, основанному на принципах и нормах Устава Организации Объединенных Наций, главное место среди которых занимают равноправие и взаимное уважение государств друг к другу.

Опираясь на эти важнейшие положения, нейтральное туркменское государство за более, чем три десятилетия своего членства в Сообществе Наций, внесло большой вклад в развитие всей системы международных отношений, выработку и реализацию решений ООН по широкому спектру проблем, стоящих сегодня в глобальной повестке дня.

Одним из таких направлений является энергетическая устойчивость и безопасность, дальнейшее совершенствование международного энергетического сотрудничества.

В этой связи следует особо подчеркнуть, что по инициативе Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага была создана принципиально новая концепция международного энергетического сотрудничества на современном этапе. Ее стрежнем стало обеспечение равных прав и возможностей, а также соблюдение интересов производителей, транзитеров и потребителей энергии на мировых рынках.

Претворяя в жизнь данную стратегию, Организация Объединенных Наций, в лице ее Генеральной Ассамблеи, дважды: в декабре 2008 и в мае 2013 годов, единогласно приняла Резолюции о надежном и стабильном транзите энергоносителей и его роли в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества.

Последовательно продолжая линию на расширение многостороннего партнерства в энергетической области, в сентябре текущего года Туркменистан в своих приоритетных позициях на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил рассмотреть возможность принятия новой Резолюции "Стабильная, устойчивая и надежная энергетическая мобильность, и ее ключевая роль в обеспечении устойчивого развития". Проект Резолюции предусматривает возможность проведения в Туркменистане в 2025 году Международного форума "Устойчивая энергетика для всех".

Эти инициативы наглядно демонстрируют преемственность и достойное продолжение президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым благородных начинаний и политики Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага.

Международно-значимые предложения Туркменистана в энергетической сфере, нашедшие свое отражение в решениях, принятых мировым сообществом, получили и продолжают получать свое практическое осуществление в ряде крупных энергетических проектов, среди которых особенно следует выделить такие энергонесущие магистрали, как газопроводы Туркменистан-Китай, Туркменистан-Иран, газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, высоковольтные линии электропередачи из Туркменистана в Иран и в афганском направлении с последующим выходом в Пакистан.

Реализация вышеназванных и других проектов основывается на принципе диверсификации энергетических поставок Туркменистана в различные регионы Евразийского континента.

Здесь необходимо подчеркнуть, что за многие годы совместной деятельности с иностранными государствами и компаниями, наша страна зарекомендовала себя как ответственный и надежный партнер, ведущий дела на основе принципов взаимного доверия, уважения, добрососедства и открытости.

Именно с таких позиций Туркменистан сегодня расширяет географию своего международного энергетического сотрудничества.

Среди новых перспективных партнеров туркменская сторона рассматривает ряд государств Дальнего, Среднего и Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, которые проявляют огромный интерес и высокую степень инициативности к эффективному взаимодействию с Туркменистаном в энергетическом измерении.

В их числе следует выделить Республику Ирак.

Как известно, высокопоставленная делегация Ирака, состоявшая из руководителей и специалистов министерств и ведомств энергетического блока этой страны в августе 2023 года посетила Ашхабад, где провела переговоры по вопросам сотрудничества с Туркменистаном, в частности, в газовой отрасли.

Продолжением двустороннего энергетического диалога стал нынешний визит туркменской делегации в Ирак.

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что Туркменистан, опираясь на собственный богатый позитивный опыт международного сотрудничества в энергетике, обладая огромными запасами углеводородных ресурсов, имея широкий круг потенциальных партнеров, будет твердо и последовательно проводить политику дальнейшей диверсификации поставок своих энергоносителей на мировые рынки, включающей в себя развитие национальной газовой промышленности, расширение многовариантной трубопроводной инфраструктуры, реализацию туркменского природного газа заинтересованным странам и компаниям на основе международных правил и практики работы в газовой отрасли.