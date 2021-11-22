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Туркменистан и Афганистан обсудили совместные экономические проекты

Туркменистан и Афганистан обсудили совместные экономические проекты Туркменская делегация совершила визит в центр провинции Герат на северо-западе Афганистана и провела переговоры с высокопоставленными представителями, в том числе с руководителями министерства горнорудной и нефти промышленности этой страны.
В регионе
22 ноября 2021 г. 17:27
Туркменистан и Афганистан обсудили совместные экономические проекты

Туркменская делегация совершила визит в центр провинции Герат на северо-западе Афганистана и провела переговоры с высокопоставленными представителями, в том числе с руководителями министерства горнорудной и нефти промышленности этой страны.

Как передает Report, были рассмотрены аспекты практического начала реализации и эксплуатации совместных и региональных экономических и энергетических проектов.

В частности, в центре внимания были проекты газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линии электропередачи и оптоволоконной связи ТАПИ, железной дороги.

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