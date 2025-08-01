Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов

Авиакомпания Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор, как в багаже, так и в ручной клади.

Авиакомпания Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор, как в багаже, так и в ручной клади.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в службе поддержки.

Умные чемоданы снабжены литиевыми аккумуляторами, таким чемоданом можно управлять со смартфона через Bluetooth.

"Умные чемоданы, литиевые аккумуляторы которых не отсоединяются, нельзя провозить ни в багаже, ни в ручной клади", - сообщили в компании.

Правила введены в соответствии с рекомендациями Генерального управления гражданской авиации Турции.

В службе поддержки отметили, что провоз в ручной клади возможен, если пассажир отсоединит аккумулятор на все время полета, при этом для защиты аккумулятора от возможного короткого замыкания его необходимо хранить в оригинальной упаковке или в специальных пакетах. Чемодан можно сдать в багаж, если пассажир заберет с собой аккумулятор в качестве ручной клади.