Turkish Airlines возобновила полеты в Ливию после 10-летнего перерыва

Авиаперевозчик Turkish Airlines возобновил свои рейсы в Ливию после 10-летнего перерыва, связанного с ситуацией в сфере безопасности.

Авиаперевозчик Turkish Airlines возобновил свои рейсы в Ливию после 10-летнего перерыва, связанного с ситуацией в сфере безопасности.

Как передает Report , об этом сообщил ливийский информационный портал Al Wasat.

По его информации, первый самолет авиакомпании приземлился в международном аэропорту Митига города Триполи. Министр транспорта Правительства национального единства Ливии Мухаммед аш-Шахуби, выступая на церемонии по этому случаю, заявил, что возобновление полетов Turkish Airlines является "обнадеживающим шагом для других международных авиакомпаний".

Как передает Al Wasat, турецкая компания намерена также возобновить рейсы в другие ливийские города - Мисурат и Бенгази.