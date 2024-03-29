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Turkish Airlines возобновила полеты в Ливию после 10-летнего перерыва

Turkish Airlines возобновила полеты в Ливию после 10-летнего перерыва Авиаперевозчик Turkish Airlines возобновил свои рейсы в Ливию после 10-летнего перерыва, связанного с ситуацией в сфере безопасности.
В регионе
29 марта 2024 г. 03:13
Turkish Airlines возобновила полеты в Ливию после 10-летнего перерыва

Авиаперевозчик Turkish Airlines возобновил свои рейсы в Ливию после 10-летнего перерыва, связанного с ситуацией в сфере безопасности.

Как передает Report, об этом сообщил ливийский информационный портал Al Wasat.

По его информации, первый самолет авиакомпании приземлился в международном аэропорту Митига города Триполи. Министр транспорта Правительства национального единства Ливии Мухаммед аш-Шахуби, выступая на церемонии по этому случаю, заявил, что возобновление полетов Turkish Airlines является "обнадеживающим шагом для других международных авиакомпаний".

Как передает Al Wasat, турецкая компания намерена также возобновить рейсы в другие ливийские города - Мисурат и Бенгази.

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