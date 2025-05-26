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Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву

Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву Авиакомпания Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву из-за ограничений, которые вводились в столичных аэропортах накануне ночью.
В регионе
26 мая 2025 г. 14:30
Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву

Авиакомпания Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву из-за ограничений, которые вводились в столичных аэропортах накануне ночью.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В аэропортах центральной России в ночь на 26 мая снова вводились ограничения на прилет и вылет самолетов. Это повлекло изменения в расписании Домодедово, Внуково и Жуковского. До 60% рейсов прилетают не по графику или отменены. В том числе пострадала регулярность вылетов Turkish Airlines", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания отменила пять рейсов из Санкт-Петербурга в Турцию в ночь с 25 на 26 мая. Также отменены восемь рейсов "Аэрофлота" в Москву, запланированных на сегодня. Четыре рейса Turkish Airlines были в Анталью и один в Стамбул. Из Антальи утром 26 мая отменили рейс в Петербург, запланированный на 07:55 мск, но другой рейс в 08:30 мск вылетел по расписанию. 

Гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная отметила, что по техническим причинам в некоторых случаях Turkish Airlines указывает на табло отмену рейса вместо статуса задержки.

В аэропорту Санкт-Петербурга пассажиров предупредили, что расписание рейсов в Москву может быть изменено. Однако сбои в расписании 26 мая намного менее существенные, чем перед вторыми майскими праздниками. Коллапса в московском авиаузле нет, добавили в ассоциации.

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