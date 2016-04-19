Турки охраняют здание посольства Турции в США

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Проживающие в США турки приступили к охране здания посольства Турции в Вашингтоне.

Как сообщает Report, информацию распространило агентство Anadolu.

В сообщении говорится, что как и раньше, в этом году проживающие в Соединенных Штатах армяне планируют провести 24 апреля акцию протеста перед зданием посольства Турции в связи с очередной годовщиной т.н. "геноцида армян".

Согласно информации, чтобы пресечь возможные попытки армян нанести ущерб зданию диппредставительства Турции в США, турки решили устроить круглосуточную охрану.

Турки США также планируют провести 24 апреля шествие от Белого дома до здания посольства Турции в Вашингтоне в знак протеста необоснованным претензиям армян. В шествии ожидается участие тысяч турков со всей территории США.

Отметим, что в мероприятии также участвуют проживающие в США азербайджанцы.