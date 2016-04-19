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    Турки охраняют здание посольства Турции в США

    На мероприятии также участвуют проживающие в США азербайджанцы

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Проживающие в США турки приступили к охране здания посольства Турции в Вашингтоне.

    Как сообщает Report, информацию распространило агентство Anadolu.

    В сообщении говорится, что как и раньше, в этом году проживающие в Соединенных Штатах армяне планируют провести 24 апреля акцию протеста перед зданием посольства Турции в связи с очередной годовщиной т.н. "геноцида армян".

    Согласно информации, чтобы пресечь возможные попытки армян нанести ущерб зданию диппредставительства Турции в США, турки решили устроить круглосуточную охрану.

    Турки США также планируют провести 24 апреля шествие от Белого дома до здания посольства Турции в Вашингтоне в знак протеста необоснованным претензиям армян. В шествии ожидается участие тысяч турков со всей территории США.

    Отметим, что в мероприятии также участвуют проживающие в США азербайджанцы. 

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