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Туристка погибла в Батуми при полете с парашютом

Туристка погибла в Батуми при полете с парашютом Начато расследование по факту падения парашюта на морском побережье в Батуми (Аджария), в результате которого один турист погиб, а другой получил ранения.
В регионе
5 июля 2024 г. 11:59
Туристка погибла в Батуми при полете с парашютом

Начато расследование по факту падения парашюта на морском побережье в Батуми (Аджария), в результате которого один турист погиб, а другой получил ранения.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении МВД Грузии.

Инцидент произошел накануне. По данным СМИ, на парашюте, привязанном к катеру, находились супруги, граждане Кувейта. Женщина 37 лет умерла на месте происшествия, а 39-летний мужчина был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По имеющейся информации, падение парашюта было вызвано внезапным сильным ветром.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта".

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