Арчил Сихарулидзе: Региональная политика Ильхама Алиева важна и для Грузии

Подходы президента Азербайджана Ильхама Алиева к региональному сотрудничеству, в том числе переговоры, проведенные в рамках саммита Европейского политического сообщества в Дублине, открывают новые возможности и для Грузии.

Об этом грузинскому бюро Report заявил известный грузинский эксперт, руководитель Исследовательского фонда SIKHA, политический аналитик Арчил Сихарулидзе.

По его словам, Южный Кавказе нужен Европейскому Союзу.

"Это обусловлено тем, что регион напрямую связан с энергетической безопасностью (Европы - ред.), и Азербайджан является одним из ключевых акторов в этом процессе. Все это создает возможности для того, чтобы страны Южного Кавказа имели более значимую позицию в региональном масштабе", - сказал он.

Сихарулидзе также коснулся отношений Грузии с Европейским Союзом и отметил, что в настоящее время между Тбилиси и Брюсселем существуют определенные проблемы, и в ЕС недовольны политикой, которую проводят власти Грузии.

Политолог считает, что Грузия становится все более важной страной и для Азербайджана:

"У Азербайджана существуют планы совместного сотрудничества с Грузией для укрепления Южного Кавказа. Это сотрудничество открывает для Грузии новые возможности не только с точки зрения коммерческой выгоды, но и с точки зрения укрепления ее позиций как независимого государства. Президент Азербайджана является руководителем дружественной страны, имеющей важное значение и для Грузии. То, что Ильхам Алиев подходит к процессам не только с позиции одной страны, а в рамках региональных интересов, является положительным фактором. Роль президента Азербайджана в этом вопросе имеет большое значение", - добавил Сихарулидзе.