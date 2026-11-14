Азербайджан увеличил в сентябре экспорт газа в Сирию в 1,5 раза

Сирия в январе-сентябре 2026 года через территорию Турции получила 1 млрд 197,1 млн кубометров газа из Азербайджана.

Как сообщает Report, такие данные приводятся в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Поставки азербайджанского газа в Сирию начались 2 августа 2025 года.

По данным EPDK, в сентябре 2026 года в Сирию было поставлено 157 млн кубометров природного газа (+55,92% показателя годом ранее).

В целом за 9 месяцев 2026 года Турция экспортировала 1 млрд 788,51 млн кубометров природного газа, что на 15,4% превышает показатель за тот же период прошлого года. В сентябре объем экспорта составил 259,57 млн кубометров (+11,67%).

Экспорт газа из Турции в Болгарию в январе-сентябре составил 535,94 млн кубометров, Северная Македония получила 0,75 млн кубометров, Венгрия - 54,73 млн кубометров.