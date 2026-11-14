Ровшан Наджаф поздравил сборную Азербайджана с победой в группе в Лиге наций
- 14 ноября, 2026
- 14:20
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Президент АФФА Ровшан Наджаф поздравил сборную Азербайджана по футболу с победой над Лихтенштейном в групповом этапе Лиги наций УЕФА.
Как сообщает Report, об этом глава ассоциации написал на своей странице в социальной сети.
"Наша сборная одержала победу над Лихтенштейном в выездном матче и обеспечила себе лидерство во второй группе Лиги D Лиги наций УЕФА. Поздравляю нашу национальную команду!" - отметил он.
Напомним, что матч Лихтенштейн - Азербайджан завершился победой азербайджанской сборной со счетом 1:0. Единственный гол на 26-й минуте забил Махир Эмрели.
Milli komandamız Lixtenşteyn üzərində səfər qələbəsi qazanaraq UEFA Millətlər Liqasının D Liqasının 2-ci qrupunda birinci yeri təmin etdi. Təbriklər, millimiz! 👍🏻 #AFFA Our national football team secured the top spot in Group 2 of UEFA Nations League D with an away win against Liechtenstein. Well done, Azerbaijan! 👍🏻🇦🇿— Rovshan Najaf (@RovshanNajaf) November 14, 2026