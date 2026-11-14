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    Ровшан Наджаф поздравил сборную Азербайджана с победой в группе в Лиге наций

    Футбол
    • 14 ноября, 2026
    • 14:20
    Ровшан Наджаф поздравил сборную Азербайджана с победой в группе в Лиге наций

    Президент АФФА Ровшан Наджаф поздравил сборную Азербайджана по футболу с победой над Лихтенштейном в групповом этапе Лиги наций УЕФА.

    Как сообщает Report, об этом глава ассоциации написал на своей странице в социальной сети.

    "Наша сборная одержала победу над Лихтенштейном в выездном матче и обеспечила себе лидерство во второй группе Лиги D Лиги наций УЕФА. Поздравляю нашу национальную команду!" - отметил он.

    Напомним, что матч Лихтенштейн - Азербайджан завершился победой азербайджанской сборной со счетом 1:0. Единственный гол на 26-й минуте забил Махир Эмрели.

    Ровшан Наджаф Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Лига наций УЕФА
    Rövşən Nəcəf Azərbaycan milli komandasını təbrik edib
    Rovshan Najaf congratulates Azerbaijani national team
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