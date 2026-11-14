Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Пашинян: Армения может стать членом ЕС в ближайшие 20 лет

    В регионе
    • 14 ноября, 2026
    • 14:26
    Пашинян: Армения может стать членом ЕС в ближайшие 20 лет

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страна в течении ближайших 20 лет может стать членом Европейского Союза.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на его заявление в ходе дискуссии в Институте международных и европейских дел (IIEA) в Дублине.

    "Я вижу Армению в составе Европейского союза", - заявил Пашинян, отвечая на вопрос какой он видит Армению через 20 лет.

    Он также отметил, что Ереван не стремится отдаляться от одного партнера ради сближения с другим.

    "Армения находится там, где была и есть. Армения будет находиться здесь, на своем месте. (...) Мы не хотим отдаляться от какого-либо партнера и сближаться с другими. Мы лишь проводим нашу сбалансированную и балансирующую внешнюю политику", - подчеркнул премьер.

    Пашинян ранее заявил, что Армения может подать официальную заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году.

    Никол Пашинян Вступление в Евросоюз Армения
    Paşinyan: Ermənistan yaxın 20 ildə Aİ-nin üzvü ola bilər
    Pashinyan: Armenia could join EU within next 20 years
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