İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Paşinyan: Ermənistan yaxın 20 ildə Aİ-nin üzvü ola bilər

    Region
    • 14 noyabr, 2026
    • 14:40
    Paşinyan: Ermənistan yaxın 20 ildə Aİ-nin üzvü ola bilər

    Ermənistan yaxın 20 il ərzində Avropa İttifaqının (Aİ) üzvü ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyanın Dublindəki Beynəlxalq və Avropa İşləri İnstitutunda (IIEA) müzakirələr zamanı verdiyi bəyanata istinadən məlumat yayıb.

    "Mən Ermənistanı Avropa İttifaqının tərkibində görürəm", - Paşinyan 20 ildən sonra Ermənistanı necə təsəvvür etdiyi barədə suala cavabında bildirib.

    O həmçinin qeyd edib ki, İrəvan bir tərəfdaşla yaxınlaşmaq naminə digərindən uzaqlaşmağa can atmır.

    "Ermənistan əvvəllər olduğu və indi də olduğu yerdədir. Ermənistan burada, öz yerində olacaq. Biz hər hansı bir tərəfdaşdan uzaqlaşmaq və digərləri ilə yaxınlaşmaq istəmirik. Biz sadəcə olaraq öz balanslaşdırılmış və balanslaşdıran xarici siyasətimizi yürüdürük", - Baş nazir vurğulayıb.

    Paşinyan daha əvvəl bildirib ki, Ermənistan Aİ-yə üzv olmaq üçün 2027 və ya 2028-ci ildə rəsmi müraciət edə bilər.

    Nikol Paşinyan Avropa İttifaqı (Aİ) Ermənistan
    Пашинян: Армения может стать членом ЕС в ближайшие 20 лет
    Pashinyan: Armenia could join EU within next 20 years
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    15:53
    Azərbaycanın qadın basketbol millisi İrlandiyaya məğlub olub
    Komanda
    15:49
    "Binance" vəsaitlərin çıxarılmasına dair bütün məhdudiyyətləri aradan qaldıracaq
    Maliyyə
    15:48
    Ramanada avtomobildən 6 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Hadisə
    15:17
    Azərbaycanda tərəvəz istehsalının 4 illik proqnozları açıqlanıb
    ASK
    15:12
    Foto
    Kamran Əliyev argentinalı həmkarı ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Xarici siyasət
    15:08
    Foto
    Region cüdoçuları üçün "Təhlükəsiz idman" mövzusunda maarifləndirici seminar keçirilib
    Fərdi
    15:08
    Foto
    Şabranın mərkəzi küçələrinin asfalt örtüyü yararsız vəziyyətə düşüb, təmir işləri planlaşdırılır
    İnfrastruktur
    14:53
    Foto
    UNEC-də informasiya təhlükəsizliyi və kiber klubların fəaliyyəti müzakirə olunub
    Daxili siyasət
    14:48
    "Kəpəz" və "Gəncəbasar" komandaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti