Украина до конца 2026 года получит от Дании новый пакет военной помощи на сумму 645 млн евро.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в Киеве.

По его словам, пакет включает различные виды помощи, в том числе 20-мм боеприпасы для истребителей F-16, предназначенные для уничтожения реактивных дронов Shahed, около 200 млн евро на производство беспилотников и средства на совместное производство.

Кроме того, предусмотрен отдельный пакет энергетической помощи для Херсонской области.

Зеленский также сообщил, что обсуждаются поставки крупной партии боеприпасов для истребителей F-16, в которых нуждается Украина.

"Речь идет о 800 тыс. боеприпасов, рассчитанных на шесть месяцев. Во время встречи в Дании мы договорились о решении этого вопроса", - сказал он.

Президент добавил, что Украина готовится к очередной встрече в формате "Рамштайн".

"Основными темами обсуждения станут увеличение числа передаваемых Украине истребителей F-16 и укрепление системы противовоздушной обороны", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина достигла договоренностей с европейскими странами по вопросам, связанным со спутниковой системой.