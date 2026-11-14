Аллахшукюр Пашазаде примет участие в международном форуме в Омане

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в Форуме "Маскатский план действий" (Muscat Action Plan Forum), который пройдет в Омане 15-16 ноября.

Об этом Report сообщили в УМК.

Отмечено, что Маскатский форум - это международная платформа, направленная на усиление роли традиционных лидеров, представителей коренных народов и религиозных общин в противодействии языку ненависти, предотвращении геноцида, массовых злодеяний и их подстрекательства.

Мероприятие служит международной площадкой для запуска и обсуждения глобальной рамочной программы по реализации Маскатского плана действий, принятого ООН при активном участии Султаната Оман.

Пашазаде выступит на открытии Маскатского форума на высоком уровне, посвященном презентации глобальной рамочной программы реализации Маскатского плана действий.

Председатель УМК проведет ряд двусторонних встреч в Омане.