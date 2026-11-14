Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в международном форуме в Омане

    Религия
    • 14 ноября, 2026
    • 14:36
    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в международном форуме в Омане

    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в Форуме "Маскатский план действий" (Muscat Action Plan Forum), который пройдет в Омане 15-16 ноября.

    Об этом Report сообщили в УМК.

    Отмечено, что Маскатский форум - это международная платформа, направленная на усиление роли традиционных лидеров, представителей коренных народов и религиозных общин в противодействии языку ненависти, предотвращении геноцида, массовых злодеяний и их подстрекательства.

    Мероприятие служит международной площадкой для запуска и обсуждения глобальной рамочной программы по реализации Маскатского плана действий, принятого ООН при активном участии Султаната Оман.

    Пашазаде выступит на открытии Маскатского форума на высоком уровне, посвященном презентации глобальной рамочной программы реализации Маскатского плана действий.

    Председатель УМК проведет ряд двусторонних встреч в Омане.

    Аллахшукюр Пашазаде Управление мусульман Кавказа (УМК) Оман
    Allahşükür Paşazadə Maskat Fəaliyyət Planı Forumunda iştirak edəcək
    Allahshukur Pashazada to attend Muscat Plan of Action Forum
    44 filmi
    44 filmi

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