Азербайджан в январе-сентябре поставил в Турцию 8 млрд 113,03 млн кубометров природного газа, что на 7,8% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на отчет Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), в сентябре Азербайджан экспортировал в Турцию 867,12 млн кубометров газа (на 9,51% меньше, чем годом ранее).

По данным управления, в сентябре Азербайджан занял второе место среди стран, поставляющих природный газ в Турцию с долей 32,29%.

Напомним, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый на месторождении "Шахдениз". Объемы газа доставляются на турецкий рынок по Южнокавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил в Турцию в 2007 году. Коммерческая транспортировка газа по TANAP началась 30 июня 2018 года.