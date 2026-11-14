Azərbaycan 9 ayda Türkiyəyə 8 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edib
- 14 noyabr, 2026
- 13:21
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Bu ilin yanvar-sentyabr Azərbaycandan Türkiyəyə cəmi 8 milyard 113,03 milyon kubmetr həcmində təbii qaz göndərilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Enerji Bazarını Tənzimləmə Qurumunun (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu – EPDK) hesabatında qeyd olunub.
Hesabata əsasən, bu göstərici 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,8 % az olub.
Bu ilin sentyabr ayında isə Azərbaycandan Türkiyəyə cəmi 867,12 milyon kubmetr təbii qaz tədarük edilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,51 % azdır.
Beləliklə, sentyabr ayında Azərbaycan Türkiyəyə təbii qaz təchiz edən ölkələr sırasında ikinci pillədə qərarlaşıb. Türkiyənin ümumi təbii qaz idxalında Azərbaycanın payı 32,29 % təşkil edib.
Qeyd edək ki, ötən ilin sentyabr ayında Azərbaycan Türkiyəyə 958,25 min kubmetr təbii qaz ixrac edib.
Təkcə sentyabr ayı ərzində Türkiyə ümumilikdə 2 milyard 685,29 milyon kubmetr təbii qaz alıb ki, bu da 2025-ci ilin həmin dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə 25,52 % azalma deməkdir.
Həmin ayda Türkiyəyə boru kəmərləri ilə 2 milyard 495,11 milyon kubmetr (-92,92 %) qaz çatdırılıb, 190,18 milyon kubmetr (-7,08 %) isə mayeləşdirilmiş təbii qaz şəklində idxal edilib.
Sentyabrda Türkiyəyə təbii qaz tədarükündə lider mövqeyi Rusiya tutub. Ay ərzində bu ölkədən Türkiyəyə 967,76 milyon kubmetr təbii qaz nəql olunub. Bu rəqəm 2025-ci ilin sentyabr ayı ilə müqayisədə 33,12 % azalma nümayiş etdirib.
Hesabat dövründə üçüncü mövqeni İran tutub. İran həmin ay ərzində Türkiyəyə 660,22 milyon kubmetr qaz göndərib. İllik müqayisədə İrandan Türkiyəyə qaz tədarükü 18,23 % azalıb.
Xatırladaq ki, Türkiyəyə Azərbaycanın "Şahdəniz" yatağından çıxarılan təbii qaz ötürülür. Qaz həcmləri Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) və Trans-Anadolu Təbii Qaz Kəməri (TANAP) vasitəsilə Türkiyə bazarına çatdırılır. Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə ilk qaz Türkiyəyə 2007-ci ildə daxil olub. TANAP üzrə kommersiya qazının nəqlinə isə 2018-ci il iyunun 30-da start verilib.