Канада и США продвигаются к заключению торгового соглашения, однако договоренность пока не достигнута.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Марка Карни.

Он заявил, что провел продолжительные и содержательные телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом .

Карни находится на Филиппинах с государственным визитом и для проведения встреч с лидерами стран Юго-Восточной Азии.

Премьер также подчеркнул, что Канада не намерена выходить из Организации Североатлантического договора (НАТО). По его словам, архитектуру безопасности свободной Европы будут определять сама Европа и НАТО.