Карни заявил о прогрессе в переговорах с США по торговому соглашению
Другие страны
- 14 ноября, 2026
- 13:58
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Канада и США продвигаются к заключению торгового соглашения, однако договоренность пока не достигнута.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Марка Карни.
Он заявил, что провел продолжительные и содержательные телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом .
Карни находится на Филиппинах с государственным визитом и для проведения встреч с лидерами стран Юго-Восточной Азии.
Премьер также подчеркнул, что Канада не намерена выходить из Организации Североатлантического договора (НАТО). По его словам, архитектуру безопасности свободной Европы будут определять сама Европа и НАТО.
Kanada və ABŞ ticarət sazişi üzrə danışıqlarda irəliləyişə nail olub
Canada, US make progress on trade deal, Carney says
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