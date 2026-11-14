Kanada və ABŞ ticarət sazişi üzrə danışıqlarda irəliləyişə nail olub
Biznes
- 14 noyabr, 2026
- 14:05
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Kanada və ABŞ ticarət sazişinin bağlanmasına doğru irəliləyirlər, lakin hələ ki, razılaşma əldə olunmayıb.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kanadanın Baş naziri Mark Karni bildirib.
O qeyd edib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampla uzunmüddətli və məzmunlu telefon danışıqları aparıb .
M.Karni Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin liderləri ilə görüşlər keçirmək üçün Filippində səfərdədir.
Baş nazir həmçinin vurğulayıb ki, Kanada Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatından (NATO) çıxmaq niyyətində deyil. Onun sözlərinə görə, azad Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasını Avropanın özü və NATO müəyyən edəcək.
Карни заявил о прогрессе в переговорах с США по торговому соглашению
Canada, US make progress on trade deal, Carney says
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