​Турецкое судно село на мель в российской акватории Азовского моря

Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ Турецкий сухогруз, перевозивший пиломатериалы сел на мель в районе Азово-Донского канала Азовского моря.
Как передает Report, об этом сообщили в южно-региональном МЧС России в воскресенье утром.
"Турецкое судно, следовавшее из Ростова-на-Дону в Турцию с пиломатериалом на борту, село на мель в районе 25-го буя Азово-Донского канала. На борту 11 человек экипажа", - сказал представитель министерства.
По его словам, возможной причиной посадки на мель могли стать проблемы с электрооборудованием на судне. "Для снятия судна с мели из ростовского порта вышли два катера", - пояснил представитель пресс-службы.
В середине марта другой турецкий сухогруз повредил опору строящегося моста через Керченский пролив. Тогда российский суд взял сухогруз под арест.
Как передает ТАСС, пострадавших среди членов экипажа нет.
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