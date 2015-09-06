​Турецкий военнослужащий попал в плен террористов ИГИЛ

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Как сообщают турецкие СМИ, военнослужащий, пропавший несколько дней назад на границе с Сирией, был обнаружен в сирийской больнице на территории, удерживаемой террористической группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report, солдат пропал без вести 1 сентября после перестрелки с боевиками ИГИЛ в районе приграничного города Килис.

Еще один турецкий военнослужащий в этом столкновении погиб.