​Турецкий военнослужащий попал в плен террористов ИГИЛ

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Как сообщают турецкие СМИ, военнослужащий, пропавший несколько дней назад на границе с Сирией, был обнаружен в сирийской больнице на территории, удерживаемой террористической группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).
Как передает Report, солдат пропал без вести 1 сентября после перестрелки с боевиками ИГИЛ в районе приграничного города Килис.
Еще один турецкий военнослужащий в этом столкновении погиб.
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