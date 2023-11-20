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Турецкий сухогруз с 12 членами экипажа затонул в результате шторма

Турецкий сухогруз с 12 членами экипажа затонул в результате шторма Турецкий сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонул после удара о волнорез недалеко от порта Эрегли у побережья провинции Зонгулдак на севере Турции.
В регионе
20 ноября 2023 г. 10:35
Турецкий сухогруз с 12 членами экипажа затонул в результате шторма

Турецкий сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонул после удара о волнорез недалеко от порта Эрегли у побережья провинции Зонгулдак на севере Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети "X".

"Из-за неблагоприятных погодных условий сухогруз Kafkametler под турецким флагом, шедший в Измир, начал дрейфовать и затонул после удара о волнорез. Контакт с 12 членами экипажа, гражданами Турции, пока не установлен. Береговая охрана, ВМС, Управление по чрезвычайным ситуациям и другие службы находятся в режиме ожидания. Как только погодные условия улучшатся, начнутся поисково-спасательные работы", - заявил министр.

Как сообщил в воскресенье департамент по морским вопросам Минтранса Турции, при подходе к порту капитан Kafkametler подал сигнал, что судно сносит к волнорезу. Связь с судном, в том числе визуальную, установить не удалось, а проведение поисково-спасательных операций из-за плохих погодных условий было невозможно. Сухогруз шел из порта Темрюк в Краснодарском крае в турецкий порт Алиага в Измире.

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Версия на английском языке Turkish cargo ship with 12 crew members sinks in storm

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