Президент Турции огласил новую цель в Сирии

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ После освобождения сирийского города Эль-Баб новой целью для поддерживаемых ВС Турции отрядов Сирийской освободительной армии станет город Мюнбич.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, террористы PYD (сирийское крыло ПКК) должны покинуть Мюнбич, который принадлежит этническим арабам, населяющим этот город.

Президент отметил, что отряды Сирийских демократических сил (SDG), сформированных террористами PYD, также не должны участвовать в наступлении на Ракку.

Эрдоган не исключил возможности того, что Турция может продолжить антитеррористические операции совместно с Россией. "Если поступит соответствующее предложение, то мы может вести борьбу вместе с Россией", - отметил президент.

По его словам, Турция не намерена каким-либо образом сохранять контроль над территорией Сирии.