 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Турецкий премьер уточнил число жертв теракта в Анкаре

    Тела 94 погибших уже переданы семьям для погребения

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ По словам турецкого премьера Ахмета Давутоглу, жертвами теракта в Анкаре 10 октября стали 99 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, министр добавил, что тела 94 погибших уже переданы семьям для погребения.

    По данным сотрудников Медицинской палаты города, жертвами стали 106 человек.

    Ранее сообщалось, что турецкий суд запретил СМИ публиковать и распространять информацию о теракте в Анкаре.

    Спустя несколько дней после теракта полиция назвала имена предполагаемых исполнителей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi