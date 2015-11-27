Турецкий министр: От этого в основном пострадают российские производители

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ "Турция в год экспортирует в Россию продукцию на 1,27 млрд. долларов, а из России импортирует продукцию на 2,85 млрд. долларов".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр сельского хозяйства Турции Фарук Челик. "Наблюдающийся между двумя странами кризис не должен затрагивать сельскохозяйственную сферу. У нас с Россией серьезные торговые связи в сфере сельского хозяйства. При рассмотрении путей выхода из кризиса нет необходимости в затрагивании экономической сферы, так как это наносит ущерб как российским, так и турецким производителям. В особенности скажется на российских производителях", - добавил он.

Министр заявил о проведении переговоров между полномочными структурами.