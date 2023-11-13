Турецкий министр: Будем развивать связи с Азербайджаном в сфере культуры

Мы намерены и дальше развивать связи с Азербайджаном в сфере культуры.

Мы намерены и дальше развивать связи с Азербайджаном в сфере культуры.

Об этом анкарскому бюро Report заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой после подписания договора о культурном сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном.

Министр сказал, что это соглашение даст стимул для дальнейшего развития культурных связей между двумя странами.

"Наша главная цель - сохранить наследие тюркского мира и продвигать сферу культуры. Расширение сотрудничества Турции и Азербайджана в области культуры служит ярким тому примером", - сказал Эрсой.

Отметим, что сегодня в Анкаре на 3-ем заседании совместной турецко-азербайджанской комиссии в Анкаре между Турцией и Азербайджаном был подписан договор о культурном сотрудничестве.