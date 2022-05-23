Эрдоган заявил, что премьер Греции отныне для него не существует

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после его визита в США для него больше не существует.

"Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после его визита в США для меня больше не существует".

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы объяснили всем нашим партнерам, что подход Турции к расширению НАТО нацелен на борьбу с терроризмом. Как Греция относится к нам сейчас? Разве сейчас маршрут "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО, обвиняемая Анкарой в попытке переворота в июле 2016 года - ред.) в Европу не проходит через Грецию? Мы разговаривали с ними, договорились, что в наши переговоры не должны привлекаться третьи страны. После этого Мицотакис призвал США не продавать Турции F-16. Для меня больше не существует никого по имени Мицотакис. В любом случае США не будут принимать решения с оглядкой на его заявление", - подчеркнул турецкий президент в ходе выступление по итогам заседания кабинета министров.