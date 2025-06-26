Турецкий эксперт: Азербайджанская армия поднялась до уровня НАТО

Азербайджанская армия поднялась до уровня НАТО, и это вызывает гордость.

Азербайджанская армия поднялась до уровня НАТО, и это вызывает гордость.

Об этом турецкому бюро Report сообщил профессор Университета Йеддитепе, специалист по праву, военной и политике безопасности Месут Хаккы Чашын.

Эксперт отметил, что азербайджанская армия установила беспрецедентный в мире рекорд, освободив свои земли от 30-летней оккупации за 44 дня: "Обновленная, оснащенная современным оружием азербайджанская армия разрушила армянский миф. Возвращение своих земель, оккупированных Арменией, ценой крови и жизни является также законным правом с точки зрения международного права. То, что армия вернула свои земли, находившиеся под оккупацией 30 лет, за 44 дня, является беспрецедентным событием в мировой истории, и этот фактор показал, насколько она сильна. Но самое важное, что государство вернуло свои земли, создав новую модель армии. Армия своей победой уничтожила армянские иллюзии. Я написал об этом и в своей книге".