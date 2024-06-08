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Турецкий астронавт азербайджанского происхождения полетел в космос

Турецкий астронавт азербайджанского происхождения полетел в космос Азербайджанский астронавт из Турции Тува Джихангир Атасевер отправился в космос с космодрома США Spaceport (штат Нью-Мексико) в рамках суборбитального полета.
В регионе
8 июня 2024 г. 19:25
Турецкий астронавт азербайджанского происхождения полетел в космос

Турецкий астронавт азербайджанского происхождения Тува Джихангир Атасевер в рамках суборбитального полета отправился в космос с космодрома Spaceport, расположенного в американском штате Нью-Мексико

Как сообщает Report, астронавт был одет в униформу с вышитыми на ней флагами Турции и Азербайджана.

В ходе полета, который продлится около полутора часов, на высоте 90 километров планируется провести 13 различных научных экспериментов.

Отметим, что в рамках космической миссии, приуроченной к 100-летию провозглашения Турецкой Республики, право полететь в космос завоевали два астронавта, отобранные Турецким космическим агентством и TUBITAK. Президент Реджеп Тайип Эрдоган на фестивале "ТЕХНОФЕСТ-2023", проходившем в Стамбуле в апреле прошлого года, объявил, что первыми турецкими астронавтами стали Альпер Гезеравджи и Тува Джихангир Атасевер, выбранные среди 36 тысяч кандидатов.

Альпер Гезеравджи отправился в космический полет на МКС 18 января.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin azərbaycanlı astronavtı kosmosa uçub

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