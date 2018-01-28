Турецкие ВС взяли стратегически важную гору Бурсейа в Африне - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Баку. 28 января. REPORT.AZ/Турецкие ВС очистили стратегически важную гору Бурсейа в сирийском Африне от террористов ПКК и PYD (сирийское отделение ПКК).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Анадолу.

***15:03

В Сирийском Африне на стратегически важной горе Бурсейа начались ожесточенные столкновения между Вооруженными силами (ВС) Турции и террористами.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в настоящий момент ВС Турции и оппозиционная Свободная Сирийская Армия бомбят позиции террористам из PKK и PYD (сирийская ячейка ПКК).

С точек, расположенных на этой горе, террористы как правило производят ракетные обстрелы гражданского населения как приграничного турецкого Килиса, так и находящегося под контролем ССА сирийского Азеза.

В настоящий момент позиции террористов подвергаются обстрелам как с земли, так и с воздуха.

Силы специального назначения Турции и отряды ССА приближаются к поверженным целям террористов.

Позиции террористов подвергаются также обстрелу из танков и пушек.

Звуки разрывающихся снарядов слышны и в приграничных турецких селах.