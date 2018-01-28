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    Турецкие ВС взяли стратегически важную гору Бурсейа в Африне - ОБНОВЛЕНО

    Звуки разрывающихся снарядов слышны и в приграничных турецких селах.

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Баку. 28 января. REPORT.AZ/Турецкие ВС очистили стратегически важную гору Бурсейа в сирийском Африне от террористов ПКК и PYD (сирийское отделение ПКК). 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Анадолу. 

    ***15:03

    В Сирийском Африне на стратегически важной горе Бурсейа начались ожесточенные столкновения между Вооруженными силами (ВС) Турции и террористами.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в настоящий момент ВС Турции и оппозиционная Свободная Сирийская Армия бомбят позиции террористам из PKK и PYD (сирийская ячейка ПКК).

    С точек, расположенных на этой горе, террористы как правило производят ракетные обстрелы гражданского населения как приграничного турецкого Килиса, так и находящегося под контролем ССА сирийского Азеза.

    В настоящий момент позиции террористов подвергаются обстрелам как с земли, так и с воздуха.

    Силы специального назначения Турции и отряды ССА приближаются к поверженным целям террористов.

    Позиции террористов подвергаются также обстрелу из танков и пушек.

    Звуки разрывающихся снарядов слышны и в приграничных турецких селах. 

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