Турецкие ВС подтвердили, что узнали заранее о попытке переворота

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Турецкие Вооруженные силы подтвердили, что узнали заранее о попытке группы военных совершить переворот в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении ВС Турции.

"Пятнадцатого июля Национальная разведывательная организация Турции (MIT) получила информацию в связи с этим… было закрыто воздушное пространство страны, запрещены вылеты военных самолетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вся территория страны на данный момент находится под контролем.