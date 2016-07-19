Турецкие ВС подтвердили, что узнали заранее о попытке переворота

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Турецкие Вооруженные силы подтвердили, что узнали заранее о попытке группы военных совершить переворот в стране.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении ВС Турции.
"Пятнадцатого июля Национальная разведывательная организация Турции (MIT) получила информацию в связи с этим… было закрыто воздушное пространство страны, запрещены вылеты военных самолетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вся территория страны на данный момент находится под контролем.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости