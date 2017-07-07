Турецкие военные уничтожили 93-х боевиков РПК

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Турции в результате проведенной антитеррористической операции в течение одной недели, с 29 июня по 6 июля, уничтожили 93 боевиков террористической РПК.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в связи с этим распространил заявление Генеральный штаб Вооруженных сил Турции.

Трое из обезвреженных террористов были руководителями ведущих групп РПК.

Согласно информации, в результате операции погибли 4 военнослужащих, 10 были ранены.

В результате антитеррористической операции убежища террористов были уничтожены, обнаружены и изъяты принадлежащие им оружие и боеприпасы.