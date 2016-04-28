Турецкие военные уничтожили 11 боевиков ИГ на севере Сирии

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Турецкие военные уничтожили 11 боевиков террористической группировки "Исламское государство", обстреляв их позиции на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг телеканал NTV.

По данным источника телеканала, боевики террористической организации произвели ракетный обстрел с сирийской территории района города Каркамыш провинции Газиантеп на юге Турции. Один из снарядов попал в расположенную на границе турецкую гаубицу. Турецкие военные с помощью беспилотников и радаров определили позиции боевиков и открыли ответный огонь. Уничтожено 11 боевиков.

Ранее ракетному обстрелу с приграничной территории Сирии, которую контролирует ИГ, неоднократно подвергался турецкий город Килис. В результате погибли 18 человек и около 40 получили ранения. Турецкая артиллерия в каждом случае открывала ответный огонь по позициям ИГ.