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    Турецкие военнослужащие обстреляли 272 мишени ИГИЛ в Сирии

    На 157-й день операции Fırat kalkanı были ликвидированы 22 члена террористической группировки ИГИЛ

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В рамках антитеррористической операции Fırat kalkanı ("Щит Евфрата"), проводимой Вооруженными силами Турции в Сирии, ликвидированы еще 22  члена террористической группировки ИГИЛ.

    Как сообщает Report со ссылкой агентство "Анадолу", информацию об этом распространил Генштаб ВС Турции.

    Согласно информации, на 157-й день операции нанесены авиаудары по 272 мишеням террористов.

    Отметим, что операция Fırat Kalkanı ВС Турции началась 24 августа 2016 года.

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