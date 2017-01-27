Турецкие военнослужащие обстреляли 272 мишени ИГИЛ в Сирии

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В рамках антитеррористической операции Fırat kalkanı ("Щит Евфрата"), проводимой Вооруженными силами Турции в Сирии, ликвидированы еще 22 члена террористической группировки ИГИЛ.

Как сообщает Report со ссылкой агентство "Анадолу", информацию об этом распространил Генштаб ВС Турции.

Согласно информации, на 157-й день операции нанесены авиаудары по 272 мишеням террористов.

Отметим, что операция Fırat Kalkanı ВС Турции началась 24 августа 2016 года.